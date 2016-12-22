Трамп назвал американские иммиграционные законы «самыми тупыми в мире»

Президент США Дональд Трамп выступил за высылку нелегальных мигрантов на родину сразу же после задержания. По его мнению, американское законодательство в этой области является «самым тупым в мире»

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Задержанных нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину, а не начинать легальные процедуры, которые длятся годами, заявил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

При этом он назвал американские законы в области иммиграции «самыми тупыми в мире».

«Если люди въехали в нашу страну нелегально, мы должны немедленно отправить их обратно, не проходя через годы судебной волокиты. Наши законы самые тупые в мире», — написал Трамп.

Он добавил, что республиканцы выступают за охрану границ и борьбу с преступностью, тогда как демократы хотят сохранить открытые границы и связанную с этим преступность. ​

Реформа миграционного законодательства была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Он считает, что необходимо обустроить охраняемую сухопутную границу с Мексикой (возвести стену), отменить визовую лотерею и цепную миграцию. Трамп неоднократно заявлял, что страна должна принимать тех, кто ей нужен, а не обеспечивать гражданством многочисленных родственников прибывших мигрантов.

Однако ему не удалось до сих пор провести законодательно свои инициативы, против многих из которых выступают демократы.

В то же время опросы регулярно показывают, что большинство американцев поддерживают инициативы президента в этой области. По данным исследования Harvard University-Harris Poll, которой прошло в феврале 2018 года, 65% американцев поддерживают отмену цепной миграции, около 70% считают, что визовую лотерею тоже нужно отменить. Около 80% респондентов заявили, гражданство США нужно предоставлять не по родственным связям, а в соответствии с навыками и опытом претендента.

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