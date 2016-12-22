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США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации
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США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации
Политика, 04:35
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США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

Представители США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

В настоящий момент госсекретарь США находится с визитом в Пхеньяне. Отмечается, что группы займутся проработкой технических вопросов, включая оценку мер Северной Кореи по ликвидации ядерной программы. Среди тем, которые Помпео обсудил с представителями Северной Кореи — репатриация останков военнослужащих США, погибших в ходе Корейской войны (1950-1953).

Помпео покинет Пхеньян 7 июля и отправится в Токио для встречи с главами МИД Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Гён Хва.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В Сингапуре 12 июля прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. На саммите Ким Чен Ын вновь подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу КНДР.

В начале июля Трамп похвастался, что благодаря его усилиям Пхеньян не проводит запуски ракет и ядерные испытания в течение последних восьми месяцев. При этом, по данным источников NBC, Северная Корея в последние месяцы увеличила производство ядерного топлива на своих секретных объектах. По информации газеты The Wall Street Journal, власти КНДР также расширили производство баллистических ракет на заводе в городе Хамхын на востоке республики.

Теги: КНДР , баллистические ракеты , ядерная программа , Майк Помпео
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