Япония потребовала полной денуклеаризации КНДР

Денуклеаризация Северной Кореи должна быть полной, заявил глава МИД Японии Таро Коно в рамках встречи со своими коллегами Майком Помпео (США) и Кан Гён Хва (Южная Корея). Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Политика трех стран объединяется в направлении реализации полного, поддающегося проверке и необратимого удаления всего оружия массового уничтожения из Северной Кореи, а также баллистических ракет», — сказал японский министр.

Телеканал NHK передает, что Коно также подчеркнул необходимость обеспечить доступ специалистам МАГАТЭ к ядерным объектам Пхеньяна.

Как сообщает Japan Times, на встрече глав МИД США, Японии и Южной Кореи обсуждались меры по ликвидации северокорейского ядерного оружия, однако конкретных итогов не приводится.

Ранее, 7 июля, КНДР раскритиковала «односторонние и грабительские» требования США по денуклеаризации, назвав их противоречащими духу саммита северокорейского и американского лидеров в Сингапуре в середине июня. Однако Вашингтон и Пхеньян в тот же день договорились о создании рабочих групп, которые будут заняты проработкой технических вопросов ликвидации северокорейского ядерного оружия и ядерной программы в целом.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась 12 июня. На ней оба лидера подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. Ким Чен Ын подтвердил готовность ликвидировать ядерное оружие.