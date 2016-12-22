В Японии отменили более 30 авиарейсов из-за тайфуна «Джондари»

Более 30 внутренних авиарейсов в Японии отменены из-за приближения тайфуна «Джондари». Об этом сообщает телеканал NHK.

Как отмечают синоптики, удар стихии обрушится на Японию вечером 28 июля или ранним утром 29 июля. В настоящий момент тайфун находится в 390 км к юго-востоку от острова Хатидзёдзима в Филиппинском море и движется на северо-запад со скоростью 40 км/ч. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 144 км/ч. Власти Японии предупредили жителей западной части страны об угрозе возникновения оползней и наводнений и призвали их быть готовыми к эвакуации.

В начале июля на западную часть Японии также обрушивался тайфун с дождями, из-за которых возникли наводнения и оползни. В 15 префектурах погибли 216 человек, еще 27 пропали без вести, всего в 19 префектурах власти выдали предписания об эвакуации около 5,9 млн японцев.