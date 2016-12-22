В Японии жертвами ливней стали восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате ливней и оползней в западной части Японии, еще 46 человек пропали без вести. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что в префектуре Хиросима погибли пять человек, в том числе 60-летний мужчина, который находился в доме в тот момент, когда на него сошел оползень. В префектуре Хёго утонул 59-летний мужчина, занимавшийся чисткой сливных труб, еще одна 52-летняя женщина утонула в вышедшей из берегов реке в префектуре Осака.
В Японии продолжаются сильные дожди, которые принес обрушившийся на страну тайфун, из-за чего сильно повысился уровень воды в реках. В связи с непогодой Метеорологическое агентство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.
Ранее власти Японии рекомендовали эвакуировать более 24 тыс. человек на юге страны из-за сильных дождей и риска возникновения оползней в связи с приближением тайфуна. Речь шла об острове Кюсю в префектуре Миядзаки.