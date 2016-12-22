В штате Айдахо арестанты взломали тюремные счета и выкрали $225 тыс.

Несколько сотен заключенных в пяти исправительных учреждениях взломали тюремные электронные системы перевода денег JPay и вывели на свои личные счета в общей сложности $225 тыс. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу управления исправительных учреждений штата Айдахо.

Деньги с тюремных счетов могут быть потрачены только на покупки книг, одежды и продуктов в магазинах в исправительных учреждениях. Разработкой системы занималась частная фирма JPay, которая предоставляет арестантам специальные электронные устройства для выхода в Интернет, переписки с родными, прослушивания музыки и доступа к видеоиграм.

Виновными в похищении денег оказались 364 заключенных, которые смогли получить доступ к деньгам из-за системной ошибки. «Их действия были преднамеренными, а не случайными. Это требовало знания работы системы JPay», — отметил представитель пресс-службы Джефф Рэй. Отмечается, что более 50 арестантов добавили на свои счета свыше $1 тыс., а одному заключенному удалось выкрасть почти $10 тыс.

В настоящий момент JPay восстановила более $65 тыс., похищенных арестантами и заблокировала им доступ к играм и музыке, пока заключенные не компенсируют потери компании.