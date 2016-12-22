Поклонская назвала причины срыва заседания комиссии по доходам

Заседание возглавляемой Натальей Поклонской комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает «РИА Новости». Из 17 членов комиссии на назначенное на четверг заседание кроме Поклонской пришли два депутата.

«Мне смешно, впервые такое», — заявила депутат. Она отметила, что планировала инициировать проверку в отношении некоторых депутатов. Поклонская пообещала доложить о ситуации руководству Госдумы.

19 июля нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. За проголосовали 328 депутатов, против — 104. Поклонская оказалась единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против законопроекта.

Возглавляющий фракцию «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов 26 июля заявил, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение».

В ответ на это депутат сказала, что не собирается сдавать мандат.

«Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому — нет», — сказал Поклонская.