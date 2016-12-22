УПЦ МП заявила о 250 тыс. участников крестного хода в Киеве

В крестном ходе в Киеве, который состоялся в преддверии праздника Крещения Руси, приняли участие 250 тыс. человек. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отмечается, что во главе с духовенством верующие прошли от Владимирской горки по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры, где пройдет всенощное бдение.

Первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил, что, по предварительным данным, в крестном ходе приняли участие только 20 тыс. человек.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что во время мероприятия были задержаны три человека. По его словам, «они не выполнили законные требования сотрудников полиции». «У полицейских возникли обоснованные подозрения, что они могут совершить провокацию», — уточнил Крищенко.

Ранее в УПЦ заявили, что «спецслужбы» запрещают перевозчикам 27 июля везти людей в Киев, чтобы верующие не приняли участия в крестном ходе.