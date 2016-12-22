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УПЦ сообщила о запрете перевозчикам везти верующих в Киев на крестный ход
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УПЦ сообщила о запрете перевозчикам везти верующих в Киев на крестный ход
Украинский кризис, 13:59
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УПЦ сообщила о запрете перевозчикам везти верующих в Киев на крестный ход

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что «спецслужбы» запрещают водителям выходить 27 июля в рейсы на Киев, чтобы верующие не приняли участия в крестном ходе на Владимирской горке, приуроченном к 130-летию со Дня крещения Руси. Об этом сообщает на своей сайте синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на протоиерея Олега Доминского, и.о. Народичского благочиния Овручской епархии.

Протоиерей отметил, что речь идет об автоперевозчиках из Овручского района, которые отказываются 27 июля ехать в Киев.

«Вчера-позавчера мы хотели уточнить, все [ли] будет нормально, нам все начали массово отказывать — все автоперевозчики, все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов», — рассказали протоирей Олег. Он отметил, что собеседники называли «разные причины», но «неофициально говорили», что им запрещают выходить в рейс спецслужбы. Как отметили в УПЦ, 28 июля в Киеве проходят торжества Киевского патриархата. По словам отца Олега, организацией автобусов для этого мероприятия занимаются представители местной администрации.

Протоирей отметил, что «в принудительном порядке собираются средства с предпринимателей», а «всех чиновников в обязательном порядке будут сажать в автобусы и везти к Филарету [патриархe канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата]». По словам священнослужителя, это делается для того, чтобы визуально казалось, что Киевский патриархат поддерживают большинство украинцев.

В УПЦ отметили, что в других регионах Украины также используется администрация, чтобы больше народу прибыло на мероприятие Украинской православной церкви Киевского патриархата в День крещения Руси. Так, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 16 июля на сайте епархии написал, что местные чиновники принуждают «представителей бизнеса оплатить автобусы для отправки в Киев и участия в мероприятии» патриархата. Кроме того, он отметил, что сотрудники администрации заставляют своих подчиненных ехать туда «в рамках выполнения своих должностных инструкций».

Оба мероприятия приурочены к годовщине крещения Руси. Как сообщает gordon.ua, в прошлом году на крестный ход, по данным Украинской православной церкви, пришли 100 тыс. человек. В мероприятиях Киевского патриархата, как заявили организаторы, принимали участие 20 тыс. верующих.

Теги: Украинская православная церковь Московского патриархата , крестный ход
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