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Бывшего охранника бен Ладена выпустили из тюрьмы в Тунисе
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Бывшего охранника бен Ладена выпустили из тюрьмы в Тунисе
Общество, 17:25
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Бывшего охранника бен Ладена выпустили из тюрьмы в Тунисе

Гражданина Туниса Сами А., который ранее был охранником главы террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена отпустили под судебный контроль, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление стороны обвинения.

Там рассказали, что Сами А. предстал перед судом, но, поскольку против него не было выдвинуто обвинений, был отпущен под судебный контроль (16 вариантов различного рода правоограничений). Обвинение не уточнило характера избранной для него меры пресечения.

В 1997 году Сами А. приехал в Германию на учебу. Сообщалось, что в 2000 году он проходил подготовку в афганском лагере «Аль-Каиды» и какое-то время был там телохранителем бен Ладена.

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Попытки депортировать его из Германии в Тунис, где его подозревают в связях с террористами, начались в 2006 году, но немецкие власти не могли этого сделать, поскольку Сами А. был женат на гражданке страны. В июне запрет на его депортацию сняли, и правоохранители арестовали бывшего охранника бен Ладена.

13 июля суд немецкого города Гельзенкирхен отменил депортацию, но соответствующее постановление было подписано, когда Сами А. уже отправили в Тунис.

Теги: Усама бен Ладен , охранник , Тунис
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