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Высланного из Германии экс-охранника бен Ладена вернут обратно
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Высланного из Германии экс-охранника бен Ладена вернут обратно
Политика, 19:57
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Высланного из Германии экс-охранника бен Ладена вернут обратно

Суд немецкого города Гельзенкирхен отменил депортацию в Тунис бывшего телохранителя главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена (запрещена в России), сообщает издание Bild.

Гражданина Туниса Сами А. вернули на родину утром в пятницу, 13 июля. Суд посчитал, что такие действия грубо нарушают конституционные принципы. Постановление суда об отмене его депортации было подписано, когда самолет, в котором он находился, уже был в воздухе.

Сами А. приехал на учебу в Германию в 1997 году. Сообщалось, что в 2000 году он прошел подготовку в лагере «Аль-Каиды» в Афганистане и какое-то время был телохранителем бен Ладена, отмечает издание Blick.

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Депортировать его пытались с 2006 года, но проблемой стала его женитьба на гражданке Германии, с которой у Сами А. трое детей.

Как уточняет Spiegel, в июне Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев сняло запрет на его депортацию, и экс-телохранителя главаря «Аль-Каиды» арестовали.

Теги: Усама бен-Ладен , телохранитель , депортация , Германия
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