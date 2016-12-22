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Власти Германии заявили о задержании бывшего охранника Усамы бен Ладена
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Власти Германии заявили о задержании бывшего охранника Усамы бен Ладена
Политика, 17:46
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Власти Германии заявили о задержании бывшего охранника Усамы бен Ладена

Немецкие правоохранительные органы задержали бывшего охранника экс-главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Это произошло во время очередного отчета мужчины перед полицией в городе Бохуме. Об этом заявил Der Westen градоначальник Бохума Томас Спрингер.

Издание отмечает, что 41-летний Сами А. находится под стражей. С 1997 года он проживет в Бохуме и получает государственные пособия. Внесен в список потенциально опасных лиц. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) ФРГ планировало депортировать его еще в 2006 году. Но в апреле 2017 года Высший административный суд постановил, что по возвращении в Тунис мужчину могут подвергнуть пыткам. Однако 25 июня BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации Сами А.

По данным Bild, в 11:47 по местному времени (12:47 мск) Сами А. покинул свой дом в Бохуме. В течение следующих двадцати минут полиция обыскала его дом. Прокомментировать Bild эту информацию в полиции отказались. Издание уточняет, что в 2005 году Германия отказала Сами А. в продлении его вида на жительство.

Ранее, 17 июня, национальная армия Ливии взяла в плен Абу Сафьяна бен Каму, личного водителя Усамы бен Ладена, который после его смерти стал одним из лидеров «Аль-Каиды».

Теги: Усама бен Ладен , Тунис , депортация , МИД ФРГ
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