Ученые назвали уникальным затмение Луны и противостояние Марса

Ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров в беседе с РБК назвал редкой, но случайной одновременность лунного затмения и великого противостояния Марса, которые можно будет наблюдать вечером 27 июля.

«Чтобы оба были одновременно — это редкое событие. Великие противостояния Марса повторяются раз в 15 или 17 лет, предыдущее было в 2003 году, следующее будет в 2035. Лунные же затмения возможны до нескольких в год», — отметил он.

По его словам, наблюдать явления будет возможно с возвышенной местности и при ясном небе. «Лунное затмение будет видно фактически южнее линии Санкт-Петербург — Воркута — Кемерово, но не везде полностью. Противостояние Марса — более долгое событие, его видно везде и практически всю ночь, ярче любой звезды. Оба явления лучше наблюдаются в более южных странах, например, на Мадагаскаре. В Африке можно сегодня найти место, где Марс и Луна прямо над головой будут», — добавил Гончаров.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал РБК, что ни одно из двух явлений не является редким или уникальным, а необычность заключается лишь в их одновременности.

«Ни одно из этих явлений уникальным или каким-то особенно редким не является. Лунные затмения случаются иногда по несколько раз в год, великое противостояние Марса происходит несколько реже — раз в 15–17 лет, но тоже с завидной регулярностью. Сегодня день необычен тем, что они одновременно происходят, с небольшим разрывом по времени», —рассказал РБК заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, наблюдать эти явления сможет каждый желающий. «Наблюдать это может кто угодно, кто не поленится выйти на улицу или, если удачно расположены окна, в окошко посмотрит. Для наблюдений достаточно, чтобы было безоблачное небо и был открыт горизонт в южной части неба», — отметил он.

По словам Вибе, полная длительность лунного затмения составит около 4 часов. «Но тот промежуток времени, когда Луна будет полностью закрыта, он будет длиться 1 час 43 минуты. Начнется оно в 22:30, а закончится в 00:13 уже 28 июля», — добавил он.

Накануне Московский планетарий сообщал, что лунное затмение будет хорошо видно почти на всей территории России. Марс во время великого противостояния приблизится на минимальное расстояние к Земле, станет ярче Юпитера и будет уступать в блеске только Солнцу.



