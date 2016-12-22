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Жители России 27 июля смогут наблюдать два редких астрономических явления
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Жители России 27 июля смогут наблюдать два редких астрономических явления
Общество, 21:06
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Жители России 27 июля смогут наблюдать два редких астрономических явления

Вечером 27 июля одновременно произойдут полное лунное затмение и великое противостояние Марса. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Полное лунное затмение продлится 3 часа 56 минут, а Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле, станет ярче Юпитера и будет уступать в блеске только Солнцу. Отмечается, что лунное затмение будет хорошо видно почти на всей территории России. Затмение Луны можно хорошо разглядеть и в городских условиях, а наблюдение за Марсом лучше вести за городом, где воздух чище.

«Раз в 25 тыс. лет происходит совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения», — заявила заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова.

Специалист большого Новосибирского планетария Олег Кашин пояснил, что каждые два года Земля догоняет Марс, и если в этот момент Марс приближается и к Солнцу, то расстояние между планетами оказывается минимальным: 65–70 млн км. Это явление и называется великим противостоянием.

Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года. Лунное затмение можно наблюдать несколько раз в год.

Ранее были опубликованы первые кадры солнечного затмения, которое совпало с суперлунием, произошедшим 13 июля. Снимки были сделаны в Австралии.

Теги: Космос , Луна , Марс
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