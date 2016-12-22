Советника Путина Вениамина Яковлева похоронили в Екатеринбурге

Советника президента, профессора Вениамина Яковлева похоронили в пятницу на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Церемония прощания с ним прошла в Свердловском академическом театре драмы.
Президент России Владимир Путин направил родным Яковлева телеграмму с соболезнованиями, на похоронах присутствовал его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
Яковлев умер 24 июля, ему было 86 лет. Пост советника президента он занимал с февраля 2005 года. После выборов президента в июне 2018 года его переназначили на эту должность.
Юрист по образованию, написал научные работы по проблемам теории права, гражданского права и правосудия. В конце 1980-х годов возглавлял ВНИИ советского законодательства, затем ВНИИ советского государственного строительства и законодательства. В 1989–1991 годах занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с этим являлся (в 1990–1991 годах) председателем Высшего арбитражного суда СССР и главным государственным арбитром СССР.