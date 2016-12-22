Путин выразил соболезнования родным своего советника Вениамина Яковлева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным экс-министра юстиции СССР, бывшего председателя Высшего арбитражного суда России и своего советника Вениамина Яковлева, умершего 24 июля на 87-м году жизни. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Он был крупным ученым, видным государственным деятелем, проявившим свой талант, ответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции», — указывается в телеграмме. «Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова», — отметил президент.

Помощник Яковлева Денис Смола сообщал РБК, что прощание с юристом пройдет 26 июля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управделами президента.

Вениамин Яковлев в 1989–1991 годах возглавлял Министерство юстиции СССР, в 1990–1991 годах занимал посты председателя Высшего арбитражного суда СССР и главного государственного арбитра СССР.

В 1992–2005 годах являлся председателем Высшего арбитражного суда России, в феврале 2005 года стал советником главы государства. В июне 2018 года был переназначен на эту должность и занимал ее до самой смерти. Яковлев является одним из 44 полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством».