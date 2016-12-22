Двоим полицейским в Алтайском крае дали сроки за избиение задержанных

В Алтайском крае суд признал двоих полицейских виновными в превышении должностных полномочий, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть и семь лет. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

В ведомстве отметили, что приговор был вынесен 36-летнему бывшему заместителю начальника и 33-летнему оперуполномоченному отделения полиции по Третьяковскому району МО МВД России «Змеиногорский».

По версии следствия, в октябре 2015 года в отделение полиции были доставлены трое местных жителей, которые подозревались в краже мешка с зерном. В ходе допроса сотрудники полиции превысили свои должностные полномочия, применив к каждому из задержанных физическую силу. «Граждане подверглись избиению, кроме того, к ним были применены специальные средства — электрошокер, противогаз и наручники», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что задержанные признались в совершении кражи, полицейские продолжили применять к ним силу — они требовали от задержанных признания в совершении других аналогичных преступлений.

Во время предварительного следствия сотрудники полиции своей вины не признали. Суд, рассмотрев все доводы следствия, отправил полицейских в колонию общего режима. Помимо этого судья лишил их званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

25 июля в Брянске суд отправил под арест сотрудников полиции, обвиняемых в избиении задержанного. По данным Следственного комитета, 16 июля двое полицейских в служебном кабинете несколько раз ударили задержанного по голове, туловищу и «нижним конечностям». В результате мужчина получил разрыв селезенки, его прооперировали и уже выписали из больницы.