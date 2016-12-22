В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства ребенка

После убийства в подмосковном Серпухове пятилетней девочки уволены четыре руководителя муниципального управления МВД России «Серпуховское». Об этом сообщается на сайте подмосковного МВД.

Отмечается, что уволены заместитель начальника МУ МВД, начальник отделения охраны общественного порядка, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого управления, которые надлежащим образом не проконтролировали деятельность подчиненных. Согласно сообщению, начальник МУ МВД будет уволен после выхода из отпуска.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних подмосковного МВД.

Девочка пропала с детской площадки в Серпухове 22 июля, на следующий день было обнаружено ее тело. По подозрению в убийстве ребенка был арестован местный житель 1990 года рождения Александр Семин. Также следователи установили, что он и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. В частности, в 2017 году в правоохранительные органы по этому поводу обращалась местная жительница. В отношении участкового, который отказался возбуждать уголовное дело, заведено дело.

Кроме того, стало известно, что погибшая девочка была гражданкой Таджикистана. В связи с этим МИД республики направил ноту России.

