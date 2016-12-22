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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане
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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане
Общество, 10:28
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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане

На 771-м км федеральной трассы «Кавказ» Р-217 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Возгорания на месте нет. Движение не нарушено», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП, в котором столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2105, есть погибшие и раненые. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

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В МЧС сообщили, что к ликвидации последствий происшествия были привлечены 30 человек и 11 единиц техники.

По предварительным данным дагестанского МВД, в ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали, передает ТАСС. Представитель ведомства уточнил, что погибшие — пассажиры легкового автомобиля.

21 июля в Дагестане за день произошло два ДТП со смертельным исходом. Утром на трассе «Кавказ» в районе города Избербаша столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате два человека погибли, еще десять пострадали. Вечером в Дербентском районе республики столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое.

Теги: ДТП , Дагестан , «КамАЗ» , легковой автомобиль , погибшие пассажиры
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