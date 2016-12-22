В ДТП с грузовиками в Алтайском крае пострадали семь человек
Общество, 11:41
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В ДТП с грузовиками в Алтайском крае пострадали семь человек
В Зональном районе Алтайского края произошло ДТП с участием семи автомобилей, говорится в сообщении управления МЧС по региону.
Инцидент произошел на 336-м километре трассы Р-256 (Чуйский тракт). Столкнулись пять легковых автомобилей и два грузовика. В ликвидации последствий аварии участвуют 34 человека, 14 единиц техники
Как сообщает ТАСС, в ДТП пострадали семь человек. Их доставили в центральную больницу Бийска. Информации о погибших нет. Причина ДТП не сообщается.
12 июля в Чарышском районе Алтайского края произошло ДТП, в котором пострадали три ребенка и трое взрослых. Водитель УАЗа не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.