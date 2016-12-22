Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена

Еще один человек помещен под арест по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, передает «Казинформ».

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы взяли под стражу двух человек. По словам Ахметжанова, третий подозреваемый арестован «за недонесение».

Он добавил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение генпрокурору республики лично взять на контроль это дело. «Назначен по этим делам конкретный процессуальный прокурор», — добавил Ахметжанов.

Фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, умер 19 июля в Алма-Ате после нападения бандитов. Преступники ранили его ножом, когда спортсмен попытался помешать им украсть зеркала со своей машины. В результате ранения фигурист потерял около трех литров крови и скончался через пару часов после произошедшего.