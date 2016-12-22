ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,39 62,54 EUR Нал. 73,82 72,90 USD Бирж. 62,99 +0,04 EUR Бирж. 73,38 +0,08 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7926,36 -319,44 IMOEX 2282,84 -0,45% RTSI 1141,53 -0,63% Brent 74,38 -0,15% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена
Лента новостей
Моуринью согласился с уходом из «МЮ» итальянского защитника 10:44, Спорт Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 10:40, РБК и Ингосстрах Почему подешевел Bitcoin: цена монеты вновь опустилась ниже $8 тыс. 10:38, Крипто Двоим полицейским в Алтайском крае дали сроки за избиение задержанных 10:29, Общество Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане 10:28, Общество Правозащитники рассказали о состоянии здоровья обвиняемого в госизмене 10:24, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 10:19, РБК и Volkswagen Teramont Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса» 10:04, Технологии и медиа Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 10:00, РБК и Schneider Electric «Ростех» объявил о планах «доминировать» на мировом рынке беспилотников 09:53, Общество ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны российского ПО 09:40, Технологии и медиа Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 09:32, РБК и «Шелл» Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена 09:21, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 09:00, РБК и IWC СМИ узнали о планах «Суммы» продать строящийся терминал в порту Находки 08:59, Бизнес Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты 08:52, Общество КНДР передала США останки 55 солдат после встречи Трампа и Ким Чен Ына 08:35, Политика Войны клонов: как правильно заимствовать чужие идеи 08:31, Мнение Основатель Papa John's после отставки подал в суд на компанию 08:28, Бизнес Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 08:16, Партнерский материал Разделение и наказания: как власти планируют реформировать ФСИН 08:00, Общество Между севером и югом: как устроена демилитаризованная зона в Корее 07:59, Фотогалерея  Гройсман потребовал не «преклонять колено» перед Москвой из-за газа 07:46, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 07:08, РБК и Сбербанк Греческие власти назвали вероятной причиной пожаров поджог 07:08, Общество Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело 06:40, Общество ABC рассказал о подготовке США удара по Ирану при помощи Австралии 06:13, Политика Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов» 06:02, Политика
Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена
Общество, 09:21
0
Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена

Еще один человек помещен под арест по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, передает «Казинформ».

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы взяли под стражу двух человек. По словам Ахметжанова, третий подозреваемый арестован «за недонесение».

Один из подозреваемых признался в нанесении ударов ножом фигуристу Тену
Общество

Он добавил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение генпрокурору республики лично взять на контроль это дело. «Назначен по этим делам конкретный процессуальный прокурор», — добавил Ахметжанов.

Фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, умер 19 июля в Алма-Ате после нападения бандитов. Преступники ранили его ножом, когда спортсмен попытался помешать им украсть зеркала со своей машины. В результате ранения фигурист потерял около трех литров крови и скончался через пару часов после произошедшего.

Прощание с погибшим фигуристом Денисом Теном. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Теги: фигурист , убийство , Казахстан , Алма-Ата
Главное
Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса» Технологии и медиа
Материалы по теме
В Алма-Ате простились с умершим призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном Общество
Полиция назвала «роковой случайностью» убийство фигуриста Тена Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter