Передачу фрегата «Адмирал Горшков» флоту перенесли на ноябрь

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передадут Военно-морскому флоту России в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет «Северной верфи».

«Осуществлен перевод цены в твердо-фиксированную по заказу 921 и подписано дополнительное соглашение к контракту о переносе срока сдачи заказа на ноябрь 2018 года», — указывалось в отчете.

В феврале глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял «Интерфаксу», что фрегат передадут флоту в конце лета. В конце марта должны были пройти тестовые стрельбы.

Фрегат «Адмирал Горшков» был спущен на воду еще в 2010 году, в настоящий момент он все еще проходит государственные испытания. Длина корабля — 135 м, ширина — 16 м, максимальная скорость — 30 узлов, экипаж — до 210 человек. На вооружении фрегата, помимо артиллерии и противолодочных комплексов, стоят ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут». Фрегаты проекта 22350 оборудованы особой надстройкой и композитными материалами «стелс», которые снижают их радиолокационную заметность.