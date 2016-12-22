Трамп увидел в документах экс-главы ФБР опровержение «российского дела»

Опубликованные документы бывшего главы ФБР Джейсма Коми говорят об отсутствии заговора между его предвыборным штабом и властями России во время предвыборной гонки в США, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Документы Джеймса Коми только что опубликованы и отчетливо показывают, что не было никакого сговора и препятствий. Также он допустил утечку засекреченной информации. Ух ты! Продолжится ли охота на ведьм?» — написал Трамп.



В четверг телеканал NBC опубликовал в Twitter отредактированную версию материалов Коми, которую изданию передал источник в конгрессе. «Министерство юстиции США согласилось предоставить республиканцам в палате представителей документы, которые они искали по российскому расследованию, прекратив противостояние, которое могло привести к обвинениям в неуважении к конгрессу со стороны заместителя генпрокурора Рода Розенштейна», — добавили в NBC.

С января 2017 года спецслужбы США ведут расследование дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Следствие подозревает представителей предвыборного штаба Трампа в связях с Россией, Москву также обвиняют в использовании соцсетей и СМИ для влияния на голосование. Российские власти отрицают вмешательство во внутренние дела США.