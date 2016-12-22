Боец Макгрегор встретился с Путиным во время финала чемпионата мира

В Москве во время финала чемпионата мира по футболу ирландский боец Смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующую фотографию он разместил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BlQwXEBAHlN/?taken-by=thenotoriousmma

Боец отметил, что он был приглашен на финал чемпионата в качестве гостя российского лидера. «Этот человек один из величайших лидеров нашего времени, и для меня честь посетить такое значимое событие вместе с ним», — написал Макгрегор. Он поблагодарил Путина за приглашение и поздравил с завершением чемпионата мира.

Матч финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии прошел в Москве 15 июля на стадиона «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу французов. За матчем с трибун наблюдали Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит, лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович и ее супруг Яков Китарович, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном, премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой и другие.