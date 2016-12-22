МИД рассказал о находящемся на стороне США «кибермяче»

Решение Вашингтона о создании группы по противодействию российским киберугрозам вызвано борьбой внутриполитических сил США, которая направлена против президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его словам, подобные инициативы способствуют конфронтации между Россией и Соединенными Штатами и «подливают масла в огонь» вокруг ситуации с кибератаками, о непричастности к которым неоднократно заявляла Москва. Кожин подчеркнул, что Россия выступает за официальное взаимодействие с США по вопросам кибербезопасности.

«Мы открыты для соответствующего серьезного, глубокого диалога. «Кибермяч» находится «на поле США», — сказал он, подчеркнув, что от американской стороны зависит, как отреагировать, — на уровне экспертов или на политическом уровне.

22 июля директор Агентства национальной безопасности (АНБ), возглавляющий киберкомандование Пол Накасоне заявил, что создал специальную группу для борьбы с «российскими угрозами» в киберпространстве. По его словам, у России есть «большие возможности».

В США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, Москва эти утверждения неоднократно отрицала. Американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июля заявил, что расследование в США предполагаемого вмешательства Москвы в выборы «вбило клин» в отношения двух стран.