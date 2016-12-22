МИД Таджикистана направил ноту России из-за убийства девочки в Серпухове

Министерство иностранных дел Таджикистана направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту, в которой потребовало тщательно расследовать убийство пятилетней гражданки страны в подмосковном Серпухове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что таджикская сторона призвала правоохранительные органы России провести тщательное расследование преступления в отношении ребенка и «сурово наказать» виновного. Дипмиссии и консульские офисы Таджикистана будут находиться в контакте с российской стороной до вынесения приговора.

Девочка пропала с детской площадки в Серпухове 22 июля, впоследствии было обнаружено ее тело. Накануне был арестован местный житель 1990 года рождения Александр Семин, подозреваемый в ее убийстве. Следователи установили, что Семин и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. В 2017 году местная жительница обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением Семиным противоправных действий в отношении ее дочери.

При этом участковый, которому было поручено проведение проверки, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В отношении уже бывшего участкового возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).