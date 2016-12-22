В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки

Суд в Подмосковье арестовал жителя Серпуховского района Александра Семина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Против Семина завели уголовные дела п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование) и п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
О пропаже пятилетней девочки с детской площадки у дома в Серпухове стало известно 22 июля. Спустя несколько часов поисков волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» обнаружили спортивную сумку, в которой лежало тело ребенка.
Следователи изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позднее нашли мертвую девочку. После этого Семина задержали, назначена судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза.
В Самаре 21 июля неизвестный убил семилетнюю девочку. Она пошла гулять вместе со старшим братом вечером 20 июля, в какой-то момент брат потерял девочку из поля зрения. Утром тело ребенка нашли волонтеры, первичный осмотр тела показал насильственный характер смерти.