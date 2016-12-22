В Хакасии нашли тело одной из туристок с перевернувшегося катамарана
Общество, 15:02
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В Хакасии нашли тело одной из туристок с перевернувшегося катамарана
Спасатели обнаружили тело одной из двух туристок, пропавших без вести при крушении катамарана на реке Она в Хакасии. Об этом сообщает республиканское МЧС.
«С помощью вертолетного облета была обнаружена погибшая женщина», — говорится в сообщении. При этом вторая туристка из группы числится пропавшей без вести, ее поиски продолжатся.
Всего на борту катамарана находились шесть человек. Ранее удалось обнаружить мужчину и двоих детей, принимавших участие в сплаве. Еще один мужчина выбрался на берег сразу после инцидента.