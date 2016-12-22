В МЧС и МВД Хакасии сообщили о найденных людях с затонувшего катамарана

Мужчину с двумя детьми нашли в районе крушения на реке Она в Хакасии, где 25 июля опрокинулся катамаран с шестью людьми на борту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, пока не известно, являются ли эти люди пассажирами катамарана, это можно будет проверить только утром.

В МВД региона рассказали ТАСС, что ранее группа туристов обнаружила только одного участника сплава по реке — мужчину 1979 года рождения, жителя Пензы. Информацию о том, что обнаружены другие участники сплава, в местной полиции не подтвердили.

О том, что на реке Она в Таштыпском районе Хакасии перевернулся катамаран с шестью туристами, в том числе двумя несовершеннолетними, сообщило республиканское МЧС. В региональном МЧС рассказали «Интерфаксу», что одного мужчину подобрало следовавшее за катамараном судно. Но трех взрослых и двух подростков еще не обнаружили.

К поискам планировалось привлечь вертолет МИ-8, шесть спасателей и одно плавучее средство, но из-за непогоды район, в котором опрокинулся катамаран, закрыт для полетов до 31 июля.