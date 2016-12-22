На горной реке в Хакасии перевернулся катамаран

В Хакасии в Таштыпском районе во время сплава по реке Она опрокинулся катамаран с шестью людьми. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по республике.



Как отмечается в сообщении, находящиеся на борту люди пропали. На данный момент сотрудники МЧС осуществляют их поиск. В спасательно-поисковой операции привлекут вертолет Ми-8.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что на борту катамарана были двое детей. В пресс-службе управления МЧС по Республике Хакасия рассказали агентству «Интерфакс», что одного мужчину с катамарана подобрало следовавшее за ним судно, однако трех взрослых и двух подростков пока не нашли.

Республиканское издание «Хакасия» сообщает, что из-за штормового предупреждения район, в котором опрокинулся катамаран, закрыт до 31 июля. Спасатели приняли решение отправиться к месту инцидента на автомобильном транспорте. Издание отмечает, что им понадобятся сутки, чтобы добраться до места, откуда катамаран начал свой сплав.