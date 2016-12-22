Матвиенко выступила за гуманизацию ответственности за репосты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо «гуманизировать» ответственность за репосты в социальных сетях. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, сообщает корреспондент РБК.

«Нужно что-то, как-то смягчать. Но перегибы — они очень вредны и малоэффективны. Поэтому я думаю, что этот вопрос надо обсуждать, надо гуманизировать, надо уточнить юридически, чтобы не допускать в таком деле искривления ситуации. Поэтому мы будем принимать в этом участие», — сказала Матвиенко.

В конце июня в Госдуму внесли законопроект о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК в Кодекс об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека, совершенные публично, посредством СМИ или интернета.