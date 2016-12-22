Появилось видео с места взрыва у посольства США в Пекине
Общество, 11:07
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Появилось видео с места взрыва у посольства США в Пекине
Корреспондент Bloomberg TV в Китае Том Маккензи опубликовал на своей странице в Twitter видео с места взрыва у посольства США в Пекине.
Взрыв произошел в 08:00 мск на территории комплекса американской дипмиссии. Маккензи, ссылаясь на заявление полиции в соцсети Weibo, отмечает, что взрывное устройство привел в действие 26-летний мужчина из региона Внутренняя Монголия.
В результате взрыва пострадал только он. Сейчас территория посольства США в Китае оцеплена. Ранее утром у посольства была задержана женщина, облившая себя бензином.