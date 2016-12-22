Обвиняемый в госизмене Прозоров отказался общаться с правозащитниками

Обвиняемый в госизмене 70-летний Виктор Прозоров отказался общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщил в своем блоге член ОНК Евгений Еникеев.

Прозоров, которого содержат в СИЗО «Лефортово», заявил, что у него нет жалоб на условия содержания и медобслуживание, и отказался от дальнейшей беседы. На вопрос о состоянии здоровья мужчина ответил, что «пока жив», добавил Еникеев.

В начале июня Лефортовский суд Москвы арестовал Прозорова по обвинению в госизмене, детали дела засекречены. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Обвиняемый обжаловал решение суда. В конце июня Лефортовский суд арестовал на два месяца Андрея Жукова, также обвиняемого в госизмене. Как сообщал РБК источник в правоохранительных органах, мужчину арестовали после обыска в его доме.