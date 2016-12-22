В ансамбле Александрова опровергли участие в «Нашествии»

Ансамбль песни и пляски российской армии им. А.В. Александрова не будет выступать на фестивале «Нашествие», сообщил ТАСС руководитель коллектива Геннадий Саченюк.

«В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале», — заявил он.

Ранее от участия в «Нашествии» отказались ​несколько музыкальных коллективов — речь идет о панк-группах «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы». Участники «Элизиума» объяснили, что главным условием их выступления на «Нашествии» было «отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля», без «танков-пушек, ​без призывных участков и прочей экспозиции Министерства обороны». Также выступать отказались певица Монеточка и панк-группа Distemper.

Источник газеты «Коммерсантъ» в Минобороны сообщил, что музыкантов, которые отказались участвовать в фестивале, заменит ансамбль Александрова. «Это реакция ведомства на демарш», — отмечал другой собеседник газеты.

Фестиваль «Нашествие» пройдет 3–5 августа в Тверской области. С 2013 году Минобороны организует на фестивале экспозицию военной техники и пункт приема заявлений на контрактную службу.