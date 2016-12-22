Глава Еврокомиссии подарил Трампу фотографию кладбища

Президент США Дональд Трамп получил фотографию военного кладбища в подарок от главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, сообщается на сайте ЕК.

Глава ЕК рассказал, что на фотографии, которую он подарил Трампу, изображено военное кладбище в Люксембурге, где похоронен американский генерал Джордж Паттон. «Дорогой Дональд, давайте вспомним нашу общую историю», - говорится в подписи на фотографии.

Ранее Трамп и Юнкер договорились , что США и ЕК не будут устанавливать в отношении друг-друга новые пошлины пока идут переговоры о торговле. Глава Белого дома после их встречи заявил, что стороны согласились работать над снятием пошлин, нетарифных барьеров и субсидий с промышленных товаров, которые не относятся к автомобилестроению.

Кроме того, США и ЕК усилят торговлю услугами, лекарствами, медицинскими продуктами и соей. В Международном валютном фонде поприветствовали переговоры Трампа и Юнкера, отметив, что глобальной экономике идет на пользу конструктивное обсуждение торговых разногласий.