Сотрудник колонии в Брянске арестован по обвинению в убийстве осужденного

Сотруднику исправительной колонии № 6 УФСИН России предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и убийстве. Он заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Брянской области.
Следствие считает, что 22 июля в районе 20:20 час. сотрудник брянской ИК-6, применяя насилие, «ограничил движение одного из осужденных и перевязал тканью его лицо». В результате этого заключенный умер от удушья.
Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый был задержан 24 июля.
По данным «КП в Брянске», погибший заключенный — 58-летний житель города Клинцы. В ноябре 2017 года его осудили за мелкую кражу и приговорили к одному году лишения свободы условно. Позже условный срок заменили реальным. В исправительную колонию № 6 его доставили в феврале.
В сообщении на сайте областного УФСИН говорится, что 22 июля в брянской ИК-6 был зафиксирован факт смерти осужденного. По данному факту в колонии проведена служебная проверка. Материалы переданы в Клинцовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Брянской области.