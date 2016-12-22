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Из Минцифраза уходит куратор «электронного правительства»
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Из Минцифраза уходит куратор «электронного правительства»
Технологии и медиа, 18:38
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Из Минцифраза уходит куратор «электронного правительства»
Замглавы ведомства Алексей Козырев, отвечающий за вопросы развития «электронного правительства», подал в отставку
Алексей Козырев (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев подал в отставку, сообщают «Ведомости». По информации издания, глава ведомства Константин Носков уже принял отставку своего зама, который покинет Минцифраз 9 июля.

Сам Козырев подтвердил РБК, что написал заявление об отставке.

Источник «Ведомостей» связал уход Козырева с «естественной ротацией команды» ведомства, в котором сменился руководитель: Носков был назначен главой Минцифраза, созданного на базе Министерства связи и массовых коммуникаций, 18 мая 2018 года.

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У главы Минкомсвязи Николая Никифорова было восемь заместителей. В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что с высокой вероятностью свои посты сохранят Алексей Волин (курирует регулирование медиа), Алексей Соколов (ИТ-отрасль), а также Олег Пак (координация информатизации госорганов). Новыми заместителями, как сообщалось, могут стать бывшие коллеги Носкова из Аналитического центра при правительстве — первый замруководителя центра Олег Войтенко и замруководителя Евгений Кисляков, а также директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономики Максим Паршин.

В середине июня источники РБК сообщили, что у министра цифрового развития может появиться заместитель, который будет курировать направление электронной коммерции. По словам одного из собеседников, эту должность может занять управляющий директор по международному продвижению торговли Российского экспортного центра Михаил Мамонов.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Балашова.
Теги: Минсвязи
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