Два экс-сотрудника Аналитического центра назначены замглавы Минкомсвязи

Два бывших сотрудника Аналитического центра при правительстве России Олег Войтенко и Евгений Кисляков назначены заместителями главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Войтенко до этого занимал пост первого заместителя руководителя Аналитического центра, а Кисляков — заместителя руководителя центра.

Накануне министерство покинули два замминистра — Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов, отвечавшие за телекоммуникационную отрасль и международные отношения. В июне в отставку подал замминистра, отвечавший за вопросы «электронного правительства», Алексей Козырев.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его возглавил Константин Носков, ранее руководивший Аналитическим центром при правительстве.