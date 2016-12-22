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«ВКонтакте» запустит платежную платформу VK Pay
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«ВКонтакте» запустит платежную платформу VK Pay
Технологии и медиа, 00:01
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«ВКонтакте» запустит платежную платформу VK Pay
«ВКонтакте» готовится запустить платежную платформу VK Pay, которая будет интегрирована в соцсеть. Компания пока не будет брать комиссию за платежи, но в будущем рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 млрд руб. в год
Фото: Олег Яковлев / РБК

В среду, 27 июня, во «ВКонтакте» начнет работать сервис VK Pay, с помощью которого пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети, рассказал РБК представитель «ВКонтакте».

Интеграция новой системы будет состоять из нескольких этапов: сначала функция приема оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети как основной канал для продвижения своей продукции.

Параллельно с этим соцсеть начнет развивать условный маркетплейс (площадку электронной торговли), через который свои услуги пользователям будут предлагать партнеры «ВКонтакте». Среди них сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия — Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, вызова врача на дом DOC+ и др. Со временем функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнеров, рассказал представитель «ВКонтакте». Он отметил, что партнеры смогут предлагать особые условия и акции для пользователей «ВКонтакте», недоступные другим покупателям.

При этом покупатели и небольшие продавцы, реализующие товар с использованием VK Pay, пока не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод средств. «Сейчас монетизация не является приоритетом. Нам важно создать продукт и масштабировать его на широкую аудиторию», — рассказал представитель социальной сети. Он оговорился, что, если запуск VK Pay пройдет успешно, в дальнейшем компания может ввести комиссию или начать другим способом зарабатывать на сервисе.

Источник РБК, близкий к Mail.Ru Group, сообщил, что пока социальная сеть будет зарабатывать за счет крупных игроков, для которых будут созданы индивидуальные условия для работы с платежной платформой. «Там могут быть как дополнительные комиссии, так и другие рекламные способы монетизации», — сказал собеседник РБК.

В VK Pay действует ограничение на вывод наличных пользователями — максимум 200 тыс. руб. в месяц, а также на предельную сумму транзакций, которая составляет 60 тыс. руб.

На данный момент у «ВКонтакте» 97 млн пользователей в месяц. До недавнего времени сеть принадлежала Mail.Ru Group, однако в мае 2018 года основной акционер Mail.Ru Group «МегаФон» передал более 11,5 млн своих акций (класса А) Mail.Ru Group, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов, компании «МФ Технологии». Это совместное предприятие, созданное Газпромбанком, «МегаФоном», «Ростехом» и USM Holdings. Одними из целей создания компании были реализация проектов в сфере цифровой экономики и объединение компетенций ее участников.

Место для покупок​

О том, что «ВКонтакте» готовит запуск собственной платежной системы VK Pay, в начале весны сообщало агентство RNS со ссылкой на имеющуюся у издания презентацию сервиса для партнеров. Однако ни представители соцсети, ни Mail.Ru Group не комментировали эту информацию.

Как пояснил РБК источник, близкий к Mail.Ru Group, «ВКонтакте» создает единую экосистему, которая позволяет пользователю совершать все необходимые действия, «не покидая свой аккаунт», а создание комфортных условий для покупок подтолкнет пользователя совершать покупки именно у сервисов-партнеров. «Mail.Ru Group активно развивает электронную коммерцию. Подключив к VK Pay дочерние компании, холдинг сможет повысить выручку и расширить существующие каналы продаж», — отметил собеседник РБК.

По оценке директора по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александра Горного, через несколько лет оборот электронной коммерции через сообщества «ВКонтакте» может достичь 100 млрд руб. в год.

Продавцы ждут от кооперации с социальной сетью роста продаж и расширения потенциальной потребительской аудитории. «Для нас возможность оплаты через VK Pay означает в первую очередь увеличение потенциальной аудитории, рост конвенции и частоты покупок», — сказал РБК директор по маркетингу Kassir.ru Антон Бельчиков. По его словам, интеграция в социальные сети важна любому сервису, так как она обеспечивает более быструю и тесную связь с клиентом: люди проводят в социальных сетях много времени, и им не придется переходить на сторонние сайты, оплачивая товары и услуги внутри своего аккаунта.

«Мы же продаем не просто билет на мероприятие, а эмоции. Когда на странице сообщества Kassir.ru во «ВКонтакте» публикуются фото и видео с мероприятий, пользователь видит этот контент, у него возникает желание получить такие же эмоции, и он совершает покупку», — сказал Бельчиков.

Директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов отметил, что сегодня «ВКонтакте» — крупнейшая площадка, объединяющая активных потребителей тревел-продуктов, поэтому он рассчитывает на кратное увеличение ее доли в объеме продаж OneTwoTrip. «Плюс к этому переход на VK Pay позволил нам предложить пользователям социальной сети программу лояльности, которая не была доступна ранее», — рассказал он. По мнению Теплова, запуск VK Pay — логичный шаг на пути развития социальной сети, которая превращается в транзакционную платформу и позволяет таким образом монетизировать уже ​имеющиеся сервисы.

В сети у «ВКонтакте»

Однако, по мнению эксперта, не участвовавшего в проекте, интеграция продавцов и социальной сети в большей степени выгодна именно последней. У партнеров соцсети зачастую просто нет выбора, сказал управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. «ВКонтакте» сможет дольше удержать у себя пользователей, так как им не придется переходить на другие страницы, чтобы оплатить что-либо онлайн», — пояснил он. Основной источник доходов «ВКонтакте» — продажа рекламы. Кроме того что соцсеть сможет показывать больше рекламы, она сможет также использовать данные о покупках пользователей для улучшения точности ее таргетирования, предположил Чачава.

Это может привести к увеличению продаж и росту лояльности, предположил управляющий партнер инвестиционного фонда Frontier Ventures Дмитрий Алимов. «Только это будет работать, когда у платежного сервиса будет много клиентов. Вопрос в том, какой процент пользователей будет иметь этот платежный инструмент», — сказал он. «ВКонтакте» планирует, что новый сервис оплаты со временем станет доступен всем пользователям, рассказал представитель соцсети.

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко.
Теги: Mail.Ru Group , электронная коммерция , Сервис , «ВКонтакте»
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