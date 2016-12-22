Бывшего замглавы МЧС доставили на допрос в ФСБ

Экс-заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шляков 25 июля доставлен на допрос в ФСБ. По предварительной информации, его подозревают в мошенничестве

Сергей Шляков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сергея Шлякова, который два года был заместителем главы МЧС, доставили на допрос в Федеральную службу безопасности после обыска в его доме в подмосковном поселке Медвежьи Озера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, пока чиновника допрашивают в статусе свидетеля.

«Интерфакс» указывает, что в отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество). Возможной причиной допроса являются нарушения при строительстве и закупках для МЧС в 2013–2015 годах.

Источник агентства ТАСС сообщил, что Шлякова действительно подозревают в мошенничестве, однако речь идет о том, что чиновник якобы пытался продать должность губернатора одного из регионов за миллион рублей, по факту не имея возможности оказать «покупателю» обещанное содействие.

Выпускник Челябинского высшего танкового командного училища Шляков в 1992 году был начальником штаба миротворческого контингента в Южной Осетии, а затем трудился в МЧС. В 2012 году он стал заместителем главы ведомства по делам гражданской обороны, а в 2013–2015 годах был первым заместителем министра Владимира Пучкова.

От должности Шляков был освобожден указом Владимира Путина 30 сентября 2015 года.