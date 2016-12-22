ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,76 62,30 EUR Нал. 74,63 72,92 USD Бирж. 63,02 -0,31 EUR Бирж. 73,75 -0,22 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8134,90 -90,30 IMOEX 2282,84 +0,20% RTSI 1141,70 -0,18% Brent 73,93 -0,01% DJIA 25234,19 -0,03% Nasdaq 7895,06 +0,69%
Бывшего замглавы МЧС доставили на допрос в ФСБ
Лента новостей
Гол Дениса Черышева попал в десятку лучших на ЧМ-2018 20:40, Спорт Сотрудник колонии в Брянске арестован по обвинению в убийстве осужденного 20:32, Общество Сердюков рассказал о конкуренции «Ростеха» и «Роскосмоса» 20:25, Политика Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 20:19, РБК и Schneider Electric Представитель Киева обвинила Россию в «причастности к шпионажу» в ОБСЕ 20:18, Политика Белоруссия закроет безвизовый проезд болельщикам с Fan ID с 26 июля 20:00, Общество Головин не полетит с ЦСКА на матч за Суперкубок России 20:00, Спорт В Киеве из-за ливня затопило улицы и здание суда. Фоторепортаж 19:56, Фотогалерея  В Киеве из-за ливня частично обрушился путепровод 19:50, Общество В Воронеже возбудили дело против пытавших студентов полицейских 19:45, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:40, РБК и IWC На Голанах после пуска ракеты по беспилотнику началась воздушная тревога 19:29, Политика Бывшего замглавы МЧС доставили на допрос в ФСБ 19:27, Общество СК передал в суд дело полковника Захарченко 19:18, Общество Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковке мужчине 19:13, Общество Полузащитник «Спартака» перешел в итальянскую «Аталанту» 19:11, Спорт Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 19:09, Партнерский материал Суд оправдал избитого заключенного из Ярославля по делу о ложном доносе 19:08, Общество Медведев назначил куратора вузов в Министерство науки 19:08, Общество СМИ узнали о смягчении обвинений двум фигурантам дела о пожаре в Кемерово 19:03, Общество США ввели новые санкции за поставку оборудования в Сирию 18:58, Политика Трамп назвал вводящих пошлины китайцев жестокими 18:56, Политика Рынок США сегодня: акции снизились из-за угрозы торговой войны 18:47, Quote Fitch оценило влияние торговой войны на рост российской экономики 18:45, Экономика Какой дом можно купить за 1 млн руб. в Подмосковье 18:37, Недвижимость Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:32, РБК и Сбербанк США исключили из санкционного списка бывшую «дочку» ВТБ 18:31, Финансы В Дагестане задержали заместителя мэра Махачкалы 18:20, Общество
Бывшего замглавы МЧС доставили на допрос в ФСБ
Общество, 19:27
0
Бывшего замглавы МЧС доставили на допрос в ФСБ
Экс-заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шляков 25 июля доставлен на допрос в ФСБ. По предварительной информации, его подозревают в мошенничестве
Сергей Шляков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сергея Шлякова, который два года был заместителем главы МЧС, доставили на допрос в Федеральную службу безопасности после обыска в его доме в подмосковном поселке Медвежьи Озера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, пока чиновника допрашивают в статусе свидетеля.

«Интерфакс» указывает, что в отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество). Возможной причиной допроса являются нарушения при строительстве и закупках для МЧС в 2013–2015 годах.

Начальника томского главка МЧС задержали по подозрению в коррупции
Общество

Источник агентства ТАСС сообщил, что Шлякова действительно подозревают в мошенничестве, однако речь идет о том, что чиновник якобы пытался продать должность губернатора одного из регионов за миллион рублей, по факту не имея возможности оказать «покупателю» обещанное содействие.

Замглавы ульяновского МЧС заподозрили во взятке
Общество

Выпускник Челябинского высшего танкового командного училища Шляков в 1992 году был начальником штаба миротворческого контингента в Южной Осетии, а затем трудился в МЧС. В 2012 году он стал заместителем главы ведомства по делам гражданской обороны, а в 2013–2015 годах был первым заместителем министра Владимира Пучкова.

От должности Шляков был освобожден указом Владимира Путина 30 сентября 2015 года.

Авторы: Артем Филипенок, Юлия Выродова.
Теги: допрос , мошенничество , МЧС
Материалы по теме
Начальника томского главка МЧС задержали по подозрению в коррупции Общество
Замглавы ульяновского МЧС заподозрили во взятке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter