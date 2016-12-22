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Замглавы ульяновского МЧС заподозрили во взятке
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Замглавы ульяновского МЧС заподозрили во взятке
Общество, 12:08
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Замглавы ульяновского МЧС заподозрили во взятке

Управление следственного комитета по Ульяновской области возбудило уголовное дело против замглавы регионального МЧС Сергея Золотова по подозрению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие материалы оперативно-разыскной деятельности следователям предоставило региональное управление ФСБ. Согласно собранным документам 18 июля 2018 года Золотов через посредника получил взятку за отказ от максимального штрафа в отношении сотрудников управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности. В отношении замглавы ульяновского управления МЧС СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом в значительном размере).

В марте замглавы управления МЧС по Бурятии Дмитрия Унагаева обвинили в получении взятки. Следователи считают, что Унагаев получил более 177 тыс. руб. «за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга». Преступление выявили сотрудники местного управления ФСБ. Против замглавы республиканского МЧС было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере).

Теги: взятка , МЧС , Ульяновск , СУ СКР
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