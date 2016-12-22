Семья стрелка из Торонто заявила о его хроническом психозе

Члены семьи 29-летнего Фейсала Хуссейна, который в минувшее воскресенье устроил стрельбу в Торонто, заявили, что он страдал психическими расстройствами. Об этом сообщает CTV со ссылкой на заявление семьи стрелка.

В нем говорится, что у Хуссейна были серьезные проблемы с психикой. «Всю жизнь он боролся с психозом и депрессией», — отмечается в заявлении.

Кроме того, родственники стрелка выразили соболезнования семьям жертв и пострадавших. Они подчеркнули, что новость о «бессмысленном расстреле людей», полностью опустошила их сознание.

Стрельба в Торонто произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан 22 июля примерно в 22 часа по местному времени (5:00 мск 23 июля). По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека — 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили различные ранения. Сам Хуссейн был ликвидирован сотрудниками полиции на месте преступления.