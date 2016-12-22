Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу после обысков

Интернет-магазин «Плеер.ру» с 25 июля вновь предоставляет услуги в полном объеме. Об этом РБК сообщил оператор магазина.

«Магазин работает в штатном режиме», — сказал оператор.

23 июля «Плеер.ру» сообщил о временной приостановке работы. Как рассказал источник ТАСС, в здании офиса магазина на улице Мастеркова прошли обыски. Корреспондент РБК сообщал, что на входе в магазин висит объявление о прекращении работы.

Впоследствии на сайте ФНС появилось сообщение, что ведомство совместно с ФСБ выявило нарушение в отчетности «популярного интернет-магазина». Его название не уточнялось.