ФНС заявила о «незаконной» работе «популярного интернет-магазина»

В ведомстве рассказали, что совместно с ФСБ нашли проблемы в отчетности «популярного интернет-магазина». В понедельник, 23 июля, стало известно, что свою работу приостановил интернет-магазин «Плеер.ру»

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) и ФСБ обнаружили нарушения в налоговой отчетности интернет-магазина, занимающегося продажей электроники, сообщается на сайте налогового ведомства.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», — говорится в сообщении. Налоговики и ФСБ провели совместную проверку, во время которой «пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники», говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисе компании были найдены документы, которые подтверждают наличие нарушений в налоговой отчетности. В ФНС не уточнили, о каком именно интернет-магазине идет речь, но отметили, что он является «популярным».

Ранее в понедельник, 23 июля, интернет-магазин «Плеер.ру» сообщил, что работа интернет-магазина временно приостановлена. В то же время источник ТАСС рассказал, что в здании офиса магазина на улице Мастеркова идут обыски, сотрудники правоохранительных органов изымают документы на товары. Корреспондент телеканала РБК рассказал, что на входе в офис магазина висит объявление о прекращении работы, а в самом здании находятся люди в масках.

Видео: Телеканал РБК

Магазин «Плеер.ру» основали в 2002 году, в 2013-м он стал 21-м в списке из 30 самых крупных компаний Рунета по версии Forbes. Издание оценило выручку интернет-магазина в $60 млн.

По данным агентства Data Insight, в 2016 году объем онлайн-продаж «Плеер.ру» составил 1,28 млрд руб.