Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу на фоне сообщений об обысках в офисе компании. В здании на улице Мастеркова в Москве работают люди в масках

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Интернет-магазин «Плеер.ру» разместил на своем сайте объявление о временной приостановке работы. Сообщение на сайте появилось на фоне сообщений об обысках в офисе ретейлера.

Об обысках в магазине сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. «В настоящее время в магазине «Плеер.ру» на улице Мастеркова проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику», — рассказал собеседник агентства. Причину проведения следственных действий он не уточнил.

Как сообщает корреспондент телеканала РБК, объявление о прекращении работы также размещено на входе в офис магазина. В здании находятся люди в масках, у входа собрались клиенты. По ее словам, в окнах офиса магазина видны также люди в масках. Однако у магазина нет полицейских машин или автомобилей других спецслужб, уточнила она.

Магазин «Плеер.ру» был основан в 2002 году. В 2013 году он занял 21-е место в рейтинге 30 крупнейших компаний Рунета, по данным Forbes. Выручку интернет-магазина издание оценивало в $60 млн, при этом в числе минусов компании называлась ее «чрезмерная закрытость» — представители компании не общались с прессой и не предоставляли информацию о владельцах. В 2016 году агентство Data Insight поместило «Плеер.ру» на 88-е место в списке крупнейших интернет-магазинов, оценив его онлайн-продажи в 1,28 млрд руб.

Обыски в «Плеер.ру» (Видео: Телеканал РБК)

Тогда же, в 2013 году, Forbes сообщал об обысках в«Плеер.ру» по делу о похищении устройств iPhone и iPad. Следователи проверяли накладные на товар и трудовые книжки работников, поскольку в причастности к преступлению подозревался бывший сотрудник магазина.