Подозреваемого в пытках сотрудника брянской колонии уволили

Глава пресс-службы УФСИН по Брянской области Роман Астахов сообщил РБК, что заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 уволили.

«Он уволен из органов уголовно-исполнительной системы», — сказал Астахов.

22 июля стало известно, что в исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области от удушения умер заключенный. Следствие заподозрило в этом одного из сотрудников ФСИН, его задержали. По данным судмедэкспертизы, подозреваемый обездвижил заключенного и перевязал тканью его лицо, в результате чего он умер от асфиксии (удушье). Правозащитники из состава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) УФСИН по Брянской области решили посетить колонию, где погиб заключенный.

Накануне ФСИН объявила о создании комиссии по проверке всех случаев применения насилия против отбывающих наказания за прошедший год. Также комиссии обяжут проверить условия содержания в камерах и штрафных изоляторах. Ответственность за «качественное и непредвзятое проведение мероприятий» будет возложена на начальников территориальных органов ФСИН.