Минкультуры намерено сделать обязательными электронные путевки

Эрдоган и Нетаньяху обвинили друг друга в расизме и геноциде

Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин

Писательницу из России признали лучшим фантастом Европы

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СМИ анонсировали переход лучшего бомбардира чемпионата Израиля в «Рубин»

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Госдума не стала вводить акциз на кальянную смесь

Госдума приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли

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Глав ФСИН в регионах обяжут нести ответственность за ЧП с заключенными

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Власти заявили о сотнях пропавших после прорыва плотины в Лаосе

Российская футбольная премьер-лига представила новый логотип и дизайн

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