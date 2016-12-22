Глав ФСИН в регионах обяжут нести ответственность за ЧП с заключенными

Главы территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будут нести персональную ответственность за происшествия с заключенными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро федерального органа.
«Персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение мероприятий будет нести начальник территориального органа», — отметили во ФСИН.
Также в каждом территориальном органе ФСИН решили создать специальную комиссию по проверке всех случаев применения насилия против отбывающих наказания за прошедший год. Также комиссии должны будут оценить «организацию служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания», таких как ШИЗО (штрафной изолятор. — РБК).
На такие меры ФСИН пошла после скандала в одной из Ярославских колоний. «Новая газета» на прошлой неделе опубликовала видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в ИК №1 в Ярославле, которое произошло в июне прошлого года. Сотрудники ФСИН раздели осужденного и, удерживая за руки и за ноги, избивали его резиновыми дубинками по лицу, пяткам, ягодицам, ногам и по телу.
Позже во ФСИН подтвердили, что инцидент действительно произошел в описанной изданием колонии. По факту случившегося уже расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, некоторые из участников инцидента задержаны.