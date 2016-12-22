Адвокат рассказала о давлении на давших показания о пытках заключенных

Передавшая «Новой газете» видео с пытками в исправительной колонии № 1 в Ярославской области адвокат Ирина Бирюкова заявила ТАСС, что сотрудники исправительного учреждения предлагают заключенным, которые рассказывают об избиениях, отказаться от своих показаний.
По ее словам, оперативный сотрудник колонии вызывает к себе осужденных, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам. В ходе разговора, как заявляет Бирюкова, сотрудник в культурной форме отговаривает заключенных от их показаний, обращаясь к ним на «вы».
«Иногда [при разговоре] присутствует старший оперативный сотрудник», — добавила она.
20 июля «Новая газета» опубликовала видео, которое, по ее данным, было снято в июне 2017 года в ИК-1 в Ярославской области. На видео люди в форме избивают мужчину в наручниках. После публикации было возбуждено уголовное дело, к настоящему времени задержаны шестеро сотрудников колонии. Личности других принимавших участие в пытках установлены, ведется их розыск.
Адвокат Ирина Бирюкова была вынуждена покинуть Россию из-за угроз со стороны сотрудников исправительного учреждения.