Большинство американцев поддержали идею Трампа вновь увидеться с Путиным

Большинство жителей США положительно отнеслись к предложению главы государства Дональда Трампа провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным осенью этого года. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса газеты The Hill и исследовательской компании HarrisX.

Поддержали идею Трампа 54% опрошенных. При этом 46% американцев отнеслись к этому предложению отрицательно.

Помимо этого 61% респондентов заявил о том, что налаживание отношение между Москвой и Вашингтоном пойдет на пользу Соединенным Штатам.

16 июля Путин и Трамп провели переговоры в Хельсинки. В ходе общения политики несколько часов говорили в формате тет-а-тет, а затем оба заявили о своей удовлетворенности встречей. В рамках беседы президенты, в частности, обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также ядерное разоружение.

Спустя всего три дня после переговоров Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, очередная встреча глав США и России может состояться уже этой осенью.