В Минобороны раскритиковали слова генерала США о беженцах в Сирии

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕNТCOM) генерал Джозеф Вотел своими заявлениями «не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии». Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает «РИА Новости».

По его словам, американцы могут задержаться в Сирии, если помогут России и сирийским властям решить проблему с беженцами. Ранее Вотел заявил, что Вашингтону нужно увидеть от Москвы шаги, направленные на укрепление доверия, в том числе и по военному сотрудничеству в Сирии. «Я бы хотел убедиться, что мы не втянемся в это, не подумав», — сообщил генерал.

Так он прокомментировал инициативу президента Владимира Путина о создании совместной группы по возвращению беженцев в Сирию. Об этом российский лидер рассказывал своему американскому коллеге Дональду Трампу на саммите 16 июля в Хельсинки, сообщали в Минобороны.

По данным российских военных, Сирию с 2011 года покинули более 6,9 млн человек. По предварительной оценке, в места постоянного проживания могут вернуться более 1,7 млн граждан Сирии. В Минобороны подчеркнули, что сейчас сирийские власти готовы разместить в стране лишь 336 тыс. беженцев из-за разрушения инфраструктуры в республике на 40–70%.